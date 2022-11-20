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Компьютерное кресло Tomar серое

Артикул: CH-035-961
34 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1190 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота спинки690 мм
  • Вес18.6 кг
  • Объем0.191 л
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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