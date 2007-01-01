Характеристики товара
Описание
Кресло идеально подойдет как для руководителя, так и для персонала. Широкая эргономичная спинка обтянута прочной сеткой для оптимальной вентиляции, а подголовник из искусственной кожи добавляет стиль и удобство. Кресло оснащено механизмом, который обеспечивает режим свободного качания и фиксацию спинки в вертикальном положении, при этом отклонения спинки и сиденья сбалансированы. Дополнительная мягкая поясничная поддержка снижает нагрузку на спину, обеспечивая комфорт в течение всего рабочего дня.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина720 мм
- Высота1180/1280 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья480/580 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет