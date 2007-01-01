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Настоящее фото товара Офисное кресло Nerey LB T, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
Офисное кресло Nerey LB T, экокожа черный
40 оценок
12 02025
15 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Офисное кресло Nerey LB T, экокожа черный - фото 1
Распродажа

Офисное кресло Nerey LB T, экокожа черный

Артикул: CH-024-071
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880/960 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880/960 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес15 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки16.50 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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