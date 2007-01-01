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Настоящее фото товара Кресло офисное / Верса / (brown) сталь + хром / темно-коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное / Верса / (brown) сталь + хром / темно-коричневая экокожа
35 оценок
23 690
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Кресло офисное / Верса / (brown) сталь + хром / темно-коричневая экокожа - фото 1Кресло офисное / Верса / (brown) сталь + хром / темно-коричневая экокожа - фото 2

Кресло офисное / Верса / (brown) сталь + хром / темно-коричневая экокожа

Артикул: CH-027-939
35 оценок
Основные характеристики
  • Длина750 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота1220 мм
  • Материалэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло офисное / Верса / (black) сталь + хром / черная экокожа от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло для руководителя ВЕРСА – это престижная, комфортная и эргономичная модель, которая подчеркивает статусность своего хозяина. Красивая, мягкая отделка рабочих поверхностей кресла, развитая боковая и головная поддержка как в креслах дорогих марок автомобилей – вот отличительные черты кресла ВЕРСА. Обивка выполнена из высококачественной экокожи, в соответствии с современными тенденциями.Максимальная нагрузка 120 кг.

Общие характеристики
Вес,кг:20.5
Объем,м3:0,2
Количество мест:1

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина750 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота1220 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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