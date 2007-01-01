Характеристики товара
Описание
Кресло для руководителя ВЕРСА – это престижная, комфортная и эргономичная модель, которая подчеркивает статусность своего хозяина. Красивая, мягкая отделка рабочих поверхностей кресла, развитая боковая и головная поддержка как в креслах дорогих марок автомобилей – вот отличительные черты кресла ВЕРСА. Обивка выполнена из высококачественной экокожи, в соответствии с современными тенденциями.Максимальная нагрузка 120 кг.
Общие характеристики
Вес,кг:20.5
Объем,м3:0,2
Количество мест:1
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина750 мм
- Ширина650 мм
- Высота1220 мм
- Материалэкокожа
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет