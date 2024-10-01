Товар в корзине. Перейти
Кресло Савойя - фото 1Кресло Савойя - фото 2Кресло Савойя - фото 3

Кресло Савойя

Артикул: CH-067-358
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло высокое КАСТРО
Фотография товара Кресло высокое КАСТРО от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материалбук, массив

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Opera M, сетка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Кресло Opera M, сетка серая

37
В наличии 64 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное Престиж черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж черное, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Престиж черное

48
Фотография товара Кресло Картман, молочное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Картман, молочное, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Кресло Картман, молочное

43
Фотография товара Кресло Бармер, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бармер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Кресло Бармер, бежевый

31
Фотография товара Стул Kolin pink, white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kolin pink, white, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Kolin pink, white

44
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Reus сетка white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Reus сетка white, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Стул Reus сетка white

37
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло компактное Smart MG-313, без подлокотников, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компактное Smart MG-313, без подлокотников, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Кресло компактное Smart MG-313, без подлокотников, черный

14
В наличии 484 шт.
Фотография товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый

5
В наличии 148 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Bow серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Bow серый, произведённого компанией ChiedoCover
от40 9907
43 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Bow серый

9
В пути 80 шт.
New
Фотография товара Кресло Hugo RCH 6003-3, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH 6003-3, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH 6003-3, черный

10

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло игровое TopChairs Gallardo желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Gallardo желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99037
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs Gallardo желтое

46
В наличии 57 шт.
Фотография товара Кресло офисное Слайс, ткань черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Слайс, ткань черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Кресло офисное Слайс, ткань черный

30
Фотография товара Кресло игровое Zombie 8 синий/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое Zombie 8 синий/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло игровое Zombie 8 синий/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик

41
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, песочный

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 89019
12 190 ₽

Стол Лофт-1

41
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань синий

33
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Стул Class white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Class white, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стул Class white

37
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89017
9 490 ₽

Стол Лофт-1, 1200x800

48

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Tomar серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Tomar серое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 99014
20 790 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Tomar серое

34
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Prime черное / синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prime черное / синее, произведённого компанией ChiedoCover
от31 790
Оптовая цена

Стул Prime черное / синее

44
В наличии 1 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Herd cream от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Herd cream, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
Оптовая цена

Компьютерное кресло Herd cream

39
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Arrow светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Arrow светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 99018
46 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Arrow светло-серый

5
New
Фотография товара Кресло для офиса АТЛАНТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса АТЛАНТ, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена

Кресло для офиса АТЛАНТ

14
New
Фотография товара Кресло Fait RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fait RCH, черный , произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена

Кресло Fait RCH, черный

6
New
Фотография товара Кресло Like RCH A819, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Like RCH A819, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Кресло Like RCH A819, серый

15
New
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный

12
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-19 it black / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-19 it black / black, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-19 it black / black

14
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-14-1 enigma plus black / dark grey, mesh , темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-14-1 enigma plus black / dark grey, mesh , темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 190
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-14-1 enigma plus black / dark grey, mesh , темно-серый

7

Товар в корзине

Кресло Савойя
Кресло Савойя
32 890
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло игровое TopChairs Gallardo желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Gallardo желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99037
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs Gallardo желтое

46
В наличии 57 шт.
Фотография товара Кресло офисное Слайс, ткань черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Слайс, ткань черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Кресло офисное Слайс, ткань черный

30
Фотография товара Кресло игровое Zombie 8 синий/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое Zombie 8 синий/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло игровое Zombie 8 синий/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик

41
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38