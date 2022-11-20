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Кресло офисное Алфей

Артикул: CH-051-456
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Механизм качания - Нет. Регулировка кресла по высоте

Возможные цвета исполнения: Серый, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань CКожзам ARIES коричневый, Кожзам ARIES св. бежевый, Кожзам ARIES черный, Кожзам PU 0103 коричневый, Кожзам PU 0007 черный, Кожзам PU 0009 бежевый, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань TW-11 черная, Ткань TW-12 серая, Ткань S
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Основные характеристики

  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань C
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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