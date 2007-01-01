Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя в современном металлическом каркасе. Комфорт создается благодаря мягким элементам спинки и сиденья. Зеркальный хромированный каркас и узкая крестовина задают современный стиль креслу. Кресло отлично смотрится в строгих и открытых кабинетах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина720 мм
- Высота1100/1200 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья540/640 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки900 мм
- Глубина упаковки390 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет