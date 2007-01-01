Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Orion AL M, экокожа черный
30 оценок
21 330
Товар в корзине. Перейти
Кресло Orion AL M, экокожа черный - фото 1

Кресло Orion AL M, экокожа черный

Артикул: CH-020-902
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1240 мм
  • Высота до сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Kron M, экокожа черный
Фотография товара Кресло Kron M, экокожа черный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Orion AL M, экокожа бежевая
Фотография товара Кресло Orion AL M, экокожа бежевая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа / ткань
Механизм: мультиблок
Подлокотники алюминий
Каркас: монолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: стандарт

Вес: 21,кг
Объем: 0,40м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1180/1240 мм
  • Высота до сиденья530 мм
  • Вес18.9 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки1120 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.40 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Нитро бейге, каркас гальваника, подлокотники бук, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Нитро бейге, каркас гальваника, подлокотники бук, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09012
7 990 ₽

Стул Самба, кожзам Нитро бейге, каркас гальваника, подлокотники бук, под лак

44
  • бежевый
  • черный
  • белый
  • голубой, синий
Настоящее фото товара Кресло Drift M, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от38 610
Оптовая цена

Кресло Drift M, кожа черная

47
  • серый
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 79 шт.
Настоящее фото товара Кресло Long TM, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от20 930
Оптовая цена

Кресло Long TM, экокожа черная

32
  • коричневый
  • черный
В наличии 49 шт.
Фотография товара Кресло Rio M, Экокожа бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rio M, Экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от16 880
Оптовая цена

Кресло Rio M, Экокожа бежевая

36
  • черный
  • бежевый
  • красный
В наличии 266 шт.
Фотография товара Диван Коломбо, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Коломбо, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Диван Коломбо, 2х местный

74
Настоящее фото товара Диван Микрон, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 590
Оптовая цена

Диван Микрон, 2х местный

51
Фотография товара Кресло офисное / Гэлакси gray LB / серый пластик / серая сетка / серая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Гэлакси gray LB / серый пластик / серая сетка / серая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
18 690
Оптовая цена

Кресло офисное / Гэлакси gray LB / серый пластик / серая сетка / серая сетка

39
В наличии 104 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа

33
  • коричневый
  • белый
  • черный
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кресло Bamboo Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bamboo Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 080
Оптовая цена

Кресло Bamboo Сетка Серый

11
Фотография товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Freedom Экокожа Коричневый

7
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый

Другие товары из раздела кожаные кресла

Фотография товара Кресло для офиса КЛЕРК PL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса КЛЕРК PL, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Кресло для офиса КЛЕРК PL

32
Настоящее фото товара Кресло Drift Full LB M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от27 680
Оптовая цена

Кресло Drift Full LB M, экокожа черная

44
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
Настоящее фото товара Кресло Valencia M, кожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от27 950
Оптовая цена

Кресло Valencia M, кожа коричневая

41
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
Настоящее фото товара Кресло Valencia M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от22 950
Оптовая цена

Кресло Valencia M, экокожа черная

50
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Кресло Rio M, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от23 630
Оптовая цена

Кресло Rio M, черная кожа

36
  • черный
  • бежевый
  • красный
В наличии 119 шт.
Фотография товара Кресло офисное Парламент, темно-коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Парламент, темно-коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
Оптовая цена

Кресло офисное Парламент, темно-коричневая экокожа

45
  • коричневый
  • белый
  • черный
В наличии 25 шт.
Фотография товара Кресло офисное Cody, экокожа серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Cody, экокожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Кресло офисное Cody, экокожа серая

7
  • белый
  • черный
  • серый
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя Carter, сетка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Carter, сетка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09016
13 190 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя Carter, сетка бежевая

5
  • черный
  • бежевый
  • серый
Фотография товара Кресло College CLG-628 LTU-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-628 LTU-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
32 690
Оптовая цена

Кресло College CLG-628 LTU-A Black

15
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кресло Аполл, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Аполл, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Кресло Аполл, оранжевый

9

Товар в корзине

Кресло Orion AL M, экокожа черный
Кресло Orion AL M, экокожа черный
от 21 330
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности