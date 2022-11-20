Кресло Ergo, серый/ бирюзовый

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло Ergo, серый/ бирюзовый

4.6
33 190 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории СТУЛ EAMES M ЖЕЛТЫЙ
СТУЛ EAMES M ЖЕЛТЫЙ
Следующий Кресло Everest S, черная сетка
Кресло Everest S, черная сетка

Характеристики товара

Описание

Обивка: ткань
Механизм: синхро 1:3
Подлокотники: пластик
Каркас: немонолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: для паркета
Сидение: слайдер

Вес: 21,7 кг
Объем: 0,20м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина480 мм
  • Высота до сиденья440/500 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина480 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Высота1110/1170 мм
  • Цветсерый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Комфорт складной, офисный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
9

Стул Комфорт складной, офисный, серый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
17

Стул-кресло Самба М, черный

Кресло компьютерное Lotus S16 экокожаНастоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
15

Кресло компьютерное Lotus S16 экокожа

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
8

Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях

Кресло для офиса МГ-21 TНастоящее фото товара Кресло для офиса МГ-21 T, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Кресло для офиса МГ-21 T

King CF Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара King CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена
12

King CF Экокожа Черный

Настоящее фото товара Стул Галс, бежевый/ каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Галс, бежевый/ каркас хром

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло Everest S, серая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
6

Кресло Everest S, серая сетка

СТУЛ EAMES M КРЕМОВЫЙНастоящее фото товара СТУЛ EAMES M КРЕМОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
13

СТУЛ EAMES M КРЕМОВЫЙ

Настоящее фото товара Кресло Everest S, оранжевая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
6

Кресло Everest S, оранжевая сетка

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Кресло Everest S, красная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
12

Кресло Everest S, красная сетка

Настоящее фото товара Кресло Polo S, черная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена
10

Кресло Polo S, черная сетка

Настоящее фото товара Кресло Polo S, серая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена
15

Кресло Polo S, серая сетка

В наличии 86 шт.
СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙНастоящее фото товара СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
12

СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙ

Стул Solar, красныйНастоящее фото товара Стул Solar, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 2906
6 690 ₽
13

Стул Solar, красный