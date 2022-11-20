Кресло Ergo, серый/ бирюзовый
33 190 ₽
Обивка: ткань
Механизм: синхро 1:3
Подлокотники: пластик
Каркас: немонолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: для паркета
Сидение: слайдер
Вес: 21,7 кг
Объем: 0,20м3
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