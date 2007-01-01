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Настоящее фото товара Костровая чаша Хугетт Фаер Пит, темно-коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
Костровая чаша Хугетт Фаер Пит, темно-коричневая
8 оценок
9 290
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Костровая чаша Хугетт Фаер Пит, темно-коричневая - фото 1Костровая чаша Хугетт Фаер Пит, темно-коричневая - фото 2Костровая чаша Хугетт Фаер Пит, темно-коричневая - фото 3Костровая чаша Хугетт Фаер Пит, темно-коричневая - фото 4Костровая чаша Хугетт Фаер Пит, темно-коричневая - фото 5

Костровая чаша Хугетт Фаер Пит, темно-коричневая

Артикул: CH-088-745
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота550 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Устройство обеспечивает безопасность близлежащих построек от пожара, руки собравшихся от ожогов. Металлическая чаша с искроулавливающей сеткой предотвратит распространение огня по территории даже при сильном ветре.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота550 мм
  • Вес10 кг
  • Материалсталь
  • Мощность1.5 Вт
  • Цветбронза

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Вес упаковки13 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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Товар в корзине

Костровая чаша Хугетт Фаер Пит, темно-коричневая
Костровая чаша Хугетт Фаер Пит, темно-коричневая
9 290
В корзине

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