Характеристики товара
Описание
Устройство обеспечивает безопасность близлежащих построек от пожара, руки собравшихся от ожогов. Металлическая чаша с искроулавливающей сеткой предотвратит распространение огня по территории даже при сильном ветре.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина660 мм
- Высота550 мм
- Вес10 кг
- Материалсталь
- Мощность1.5 Вт
- Цветбронза
Параметры упаковки
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Вес упаковки13 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет