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Leo CF Экокожа Бежевый

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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - металлические с накладками из экокожи

Подголовник - нет

Поясничная поддержка - да

Газ патрон - нет

Ролики - нет

Каркас - монолитный

Материал обивки - экокожа

Материал набивки - отсутствует

Тип - для посетителей

Цвет - бежевый

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм


Вес: 13,1 кг
Объем: 0,15 м3

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Основные характеристики

  • Вес13 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.18 м3

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