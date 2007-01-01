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Настоящее фото товара Leo CF Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Leo CF Экокожа Бежевый
131 оценка
9 050
Товар в корзине. Перейти
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Leo CF Экокожа Бежевый

Артикул: CH-022-102
131 оценка
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес11.7 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - металлические с накладками из экокожи

Подголовник - нет

Поясничная поддержка - да

Газ патрон - нет

Ролики - нет

Каркас - монолитный

Материал обивки - экокожа

Материал набивки - отсутствует

Тип - для посетителей

Цвет - бежевый

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм


Вес: 13,1 кг
Объем: 0,15 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес11.7 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки13 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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