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Стул пластиковый Doga Bistrot, грушевый

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Стул пластиковый Doga Bistrot, капучино

Характеристики товара

Описание

Исключительно открытый как по эстетике, так и по функциональности, Doga идеально подходит для любого открытого пространства, как частного, так и коммерческого. Изделия коллекции удобны в использовании, штабелируется, легко дезинфицируется и полностью перерабатываются.
Стул Doga Bistrot из пластика. Материал - полипропилен со стекловолокном, что обеспечивает вандалоустойчивость, материал прокрашен в массе, поэтому царапины на нем не будут видны, не выцветает под воздействием УФ-лучей. Матовая структура и цвет. Ножки не скользящие, устойчивые. Стулья легко штабелируются

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Объём упаковки0.44 м3

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