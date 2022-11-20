Кресло прозрачное Vanity, серый

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Характеристики товара

Описание

Идеальная модель для любого интерьера, отличающаяся свежим и современным дизайном.
Штабелируемое.
Данная модель подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

Размер упаковки:
590х570х940 мм


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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветсерый, прозрачный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.32 м3

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