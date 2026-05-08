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Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
43 оценки
5 89024
7 680 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - фото 1Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - фото 2Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - фото 3Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - фото 4Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - фото 5Стулья на каркасе из алюминия - обзор ChiedoCover - видео 6Видеообзор алюминиевого стула Хит 25мм с подлокотниками- ChiedoCover - видео 7Видеообзор стула Хит 25мм - алюминиевый каркас - ChiedoCover - видео 8
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Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Артикул: CH-000-055
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Оснащенный эргономичными подлокотниками, он обеспечивает поддержку и комфорт во время длительных мероприятий. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Скидки предоставляются при покупке от 300 штук.

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес6 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсиний, серебряный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки1900 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.97 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

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Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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