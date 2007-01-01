Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло ТопЧеирс сити офисное обивка экокожа, механизм качания Топ Ган
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота1050 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Вес11 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки150 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки13.5 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Габариты упаковки для логистики550
- Изделия стопируютсяНет