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Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, бежевое
26 оценок
10 79047
19 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, бежевое - фото 1Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, бежевое - фото 2Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, бежевое - фото 3Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, бежевое - фото 4Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, бежевое - фото 5Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, бежевое - фото 6
Распродажа

Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, бежевое

Артикул: CH-008-538
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло ТопЧеирс сити офисное обивка экокожа, механизм качания Топ Ган

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Вес11 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки150 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки13.5 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики550
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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