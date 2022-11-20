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Стул пластиковый Trill Bistrot, агава

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Характеристики товара

Описание

Trill Bistrot - универсальный и удобный стул без подлокотников из стеклопластика с современным дизайном. Легкий, штабелируемый и на 100% пригоден для повторного использования.
Особенности:
Матовая отделка, нескользящие ножки.
Количество в упаковке: 6 шт

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина515 мм
  • Вес4.16 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Объём упаковки0.43 м3

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