Характеристики товара
Описание
Trill Bistrot - универсальный и удобный стул без подлокотников из стеклопластика с современным дизайном. Легкий, штабелируемый и на 100% пригоден для повторного использования.
Особенности:
Матовая отделка, нескользящие ножки.
Количество в упаковке: 6 шт
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина500 мм
- Глубина515 мм
- Вес4.16 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Объём упаковки0.43 м3