Кресло College CLG-625 LBN-C Black
18 990 ₽
Конструкция:
Каркас металлический хромированный
Материал обивки: кожа PU
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обивка Кожа PU
Цвет Черный
Максимальная нагрузка 120 кг
Размеры кресла 67x75x102 см
Высота спинки 67 см
Новинка да
Высота от пола до сиденья 48 см
Ширина сиденья 56 см
Глубина сиденья 46 см
Габариты коробки 80x70x70 см
Объем коробки 0,4
Высота кресла 102 см
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