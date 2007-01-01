Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Эдже Самба, пластик
Кресло Эдже Самба, пластик
12 оценок
4 290
Кресло Эдже Самба, пластик - фото 1Кресло Эдже Самба, пластик - фото 2Кресло Эдже Самба, пластик - фото 3Кресло Эдже Самба, пластик - фото 4Кресло Эдже Самба, пластик - фото 5

Кресло Эдже Самба, пластик

Артикул: CH-069-636
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота890/1030 мм
  • Глубина сиденья410 мм
Все характеристики
политика конфиденциальности
Характеристики товара

Описание

Операторское кресло можно подстроить по высоте к любому столу, также оно отлично подойдет для небольших офисов. Подлокотники “Самба” обеспечат поддержку рук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота890/1030 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья435/555 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки574 мм
  • Высота упаковки574 мм
  • Глубина упаковки252 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Кресло Эдже Самба, пластик
Кресло Эдже Самба, пластик
4 290
