Характеристики товара
Описание
Операторское кресло можно подстроить по высоте к любому столу, также оно отлично подойдет для небольших офисов. Подлокотники “Самба” обеспечат поддержку рук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина580 мм
- Высота890/1030 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья435/555 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки574 мм
- Высота упаковки574 мм
- Глубина упаковки252 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет