Настоящее фото товара Кресло Loki, велюр, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Loki, велюр, серо-бежевый
7 оценок
8 690
Кресло Loki, велюр, серо-бежевый - фото 1Кресло Loki, велюр, серо-бежевый - фото 2Кресло Loki, велюр, серо-бежевый - фото 3Кресло Loki, велюр, серо-бежевый - фото 4Кресло Loki, велюр, серо-бежевый - фото 5Кресло Loki, велюр, серо-бежевый - фото 6

Кресло Loki, велюр, серо-бежевый

Артикул: CH-080-156
7 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, серый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материалы и модульность конструкции

Мебельные опоры производятся из прочных сплавов с антикоррозийной обработкой, увеличивающей срок службы, а модульные детали облегчают ремонт и замену компонентов.

Контроль качества и гарантии комфорта

Выдерживает нагрузку до 190кг
Металлический каркас - надежная опора.
Не требует сборки - просто распакуй и используй
Износостойкая ткань не трескается и легко очищается
Подойдет для кухни, для дома, для гостиной, для детской

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
