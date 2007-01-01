Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Loki, велюр, серый
Кресло Loki, велюр, серый
11 оценок
8 690
Кресло Loki, велюр, серый - фото 1Кресло Loki, велюр, серый - фото 2Кресло Loki, велюр, серый - фото 3Кресло Loki, велюр, серый - фото 4Кресло Loki, велюр, серый - фото 5Кресло Loki, велюр, серый - фото 6

Кресло Loki, велюр, серый

Артикул: CH-080-158
11 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материалы и модульность конструкции

Мебельные опоры производятся из прочных сплавов с антикоррозийной обработкой, увеличивающей срок службы, а модульные детали облегчают ремонт и замену компонентов.

Контроль качества и гарантии комфорта

Выдерживает нагрузку до 190кг
Металлический каркас - надежная опора.
Не требует сборки - просто распакуй и используй
Износостойкая ткань не трескается и легко очищается
Подойдет для кухни, для дома, для гостиной, для детской

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Кресло Loki, велюр, серый
Кресло Loki, велюр, серый
8 690
В корзине

