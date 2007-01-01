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Кресло Luffy

Артикул: CH-078-232
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкое уютное кресло в современном стиле, обитое светло-серым букле, на металлокаркасе. Благодаря своему лаконичному дизайну и универсальному цвету такое кресло гармонично впишется практически в любой современный интерьер кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или дома.

КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН
Каждая деталь этого кресла продумана до мелочей. Мягкие линии и плавные формы создают гармоничное сочетание, которое привлекает взгляд и создает атмосферу спокойствия. Светло-серый цвет букле, словно облако, наполняет пространство легкостью и свежестью.

КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Кресло изготовлено из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющий своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Использование букле в качестве обивки делает модель особенно стильной и уютной.
Максимальная статическая нагрузка на кресло – 200 кг.

*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина820 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота750 мм
  • Вес12.62 кг
  • Материал сиденьяэкокожа, букле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13.66 кг
  • Объём упаковки0.46 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Luffy
Кресло Luffy
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