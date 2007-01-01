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Кресло Ariza, поворотное, карри, велюр

Артикул: CH-075-900
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул-кресло в мягкой обивке из велюра отличается качеством исполнения и прочными материалами.Благодаря лаконичному дизайну такой стул прекрасно дополнит современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес9.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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