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Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевый

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Стул деревянный A-165

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 4 шт

Вес 14,98 кг
Объем 0,263 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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