Товар в корзине. Перейти
Стол садовый Тино, под кожу - фото 1

Стол садовый Тино, под кожу

Артикул: CH-028-468
33 оценки
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столик парковый «Forest mini» 740 латте
Фотография товара Столик парковый «Forest mini» 740 латте от компании ChiedoCover.
Следующий Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см
Фотография товара Стол садовый Конвейдиам, круглый, 90 см от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Практичный стол современного дизайна выполнен из алюминия с оплеткой из искусственного ротанга. Алюминиевый каркас не подвержен коррозии и обладает высокой прочностью благодаря диаметру трубы и поперечному сечению, но, тем не менее, вес стола остается маленьким. Лаконичный дизайн позволяет с легкостью вписать стол в любой интерьер загородного дома, дачного участка и придомовой территории. В коллекции представлены также столы другого размера, а также различные модели стульев и кресел.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Ширина80 мм
  • Высота75 мм
  • Вес25 кг
  • Состав Искуственный ротанг, нержавеющий аллюминий, закаленное стекло.
  • Количество мест2
  • Размер упаковки122/84/13 см
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.72 м3
  • Вес упаковки25 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела пластиковые столы

Товар в корзине

Стол садовый Тино, под кожу
Стол садовый Тино, под кожу
32 290
В корзине

С этим товаром покупают