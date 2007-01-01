Характеристики товара
Описание
Практичный стол современного дизайна выполнен из алюминия с оплеткой из искусственного ротанга. Алюминиевый каркас не подвержен коррозии и обладает высокой прочностью благодаря диаметру трубы и поперечному сечению, но, тем не менее, вес стола остается маленьким. Лаконичный дизайн позволяет с легкостью вписать стол в любой интерьер загородного дома, дачного участка и придомовой территории. В коллекции представлены также столы другого размера, а также различные модели стульев и кресел.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина120 мм
- Ширина80 мм
- Высота75 мм
- Вес25 кг
- Состав Искуственный ротанг, нержавеющий аллюминий, закаленное стекло.
- Количество мест2
- Размер упаковки122/84/13 см
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.72 м3
- Вес упаковки25 кг