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Стул барный Бомба черный

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Стул барный Over винтажно-коричневый

Характеристики товара

Описание

Самый популярный барный стул БОМБА непременно придется вам по вкусу и создает в кафе неповторимую атмосферу, Основа барного стула - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости Плавная форма сидения обеспечит посетителю комфорт.
Сиденье выполнено из высокопрочного ABS-пластика.


Максимальная нагрузка до 100 кг.
Габариты (ШхГхB), мм - 440 х 420 х 660 (880)
Высота посадки, мм - 560 (780)
Глубина сиденья, мм - 290
Ширина сиденья, мм - 330
Размер основания. мм Ø - 385
Максимальная нагрузка, кг - 100
Вес Нетто, кг - 6,00


Объем упаковки (2 шт.), куб. м. - 0,1
Вес Брутто (короб 2 стула), кг - 12,60

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки6 кг

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