Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Бомба черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Бомба черный
26 оценок
4 190
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Бомба черный - фото 1Стул барный Бомба черный - фото 2Стул барный Бомба черный - фото 3Стул барный Бомба черный - фото 4Стул барный Бомба черный - фото 5

Стул барный Бомба черный

Артикул: CH-004-499
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота660/880 мм
  • Ширина сиденья330 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Консек барный, золотой
Фотография товара Стул Консек барный, золотой от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Конгсберг барный, изумрудная ткань, стальные ножки
Фотография товара Стул Конгсберг барный, изумрудная ткань, стальные ножки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Самый популярный барный стул БОМБА непременно придется вам по вкусу и создает в кафе неповторимую атмосферу, основа барного стула - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости Плавная форма сидения обеспечит посетителю комфорт.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота660/880 мм
  • Ширина сиденья330 мм
  • Глубина сиденья290 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки430 мм
  • Вес упаковки6.5 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Bistro белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bistro белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99024
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Bistro белый

26
  • белый
  • черный
В наличии 176 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Bloom, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Bloom, серебристый

35
Фотография товара Стул Митч серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Митч серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Митч серый

62
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от12 29024
15 990 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ)

91
  • серый
  • желтый
  • черный
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Стул TEDDY ALTA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул TEDDY ALTA, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99024
6 490 ₽Оптовая цена

Стул TEDDY ALTA

136
  • красный
  • зеленый
  • синий
  • желтый
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, серебристый

313
Распродажа
Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - БЛЭК), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09024
9 290 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - БЛЭК), серый

11
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), темно-синий

15
Фотография товара Стул Джин, бежевый, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джин, бежевый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Стул Джин, бежевый, черный муар

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Горг, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Горг, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Горг, желтый

6

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столик к лежаку Мидоу, пластик, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Столик к лежаку Мидоу, пластик, шоколад

14
  • бежевый
  • белый
  • зеленый
  • темно-коричневый
В наличии 54 шт.
Хит
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, велюр зеленый

41
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный

49
  • красный
  • синий
  • черный
  • зеленый
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
  • серый
  • желтый
  • голубой
Фотография товара Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar

13
В наличии 72 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 09, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 09, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29039
2 090 ₽

Чехол для стола 09, красный

34
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета серый, произведённого компанией ChiedoCover
от39014
450 ₽

Подушка на стул, галета серый

34
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
  • серый
  • желтый
  • голубой
Фотография товара Стол складной Раунд 180, гранит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Стол складной Раунд 180, гранит

6
В наличии 30 шт.
Фотография товара Чехол на стул со спинкой Чилли, крупная прострочка, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой Чилли, крупная прострочка, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой Чилли, крупная прострочка, велюр бежевый

48
  • желтый
  • бежевый
  • серый

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Морган, пластиковый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Морган, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79055
8 290 ₽Оптовая цена

Стул Морган, пластиковый, черный

26
  • белый
  • черный
  • красный
В наличии 3 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул пластиковый плетеный Daytona, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый плетеный Daytona, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул пластиковый плетеный Daytona, белый

44
  • коричневый
  • белый
  • серый
Фотография товара Кресло плетеное Ibiza, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло плетеное Ibiza, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло плетеное Ibiza, белый

7
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул Seven white, белый пластик, белый каркас с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seven white, белый пластик, белый каркас с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Seven white, белый пластик, белый каркас с подлокотниками

13
  • черный
  • белый
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Tuscany, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Tuscany, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул пластиковый Tuscany, антрацит

6
  • зеленый
  • антрацит
В наличии 65 шт.
Фотография товара Стул Скуп, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скуп, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стул Скуп, оливковый

13
  • Стул Скуп, оливковый
  • оранжевый
  • серый
  • коричневый
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ила, пластик зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ила, пластик зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99061
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Ила, пластик зеленый

26
  • белый
  • зеленый
В наличии 66 шт.
Фотография товара Пластиковый стул Нисса в цвете тиффани от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул Нисса в цвете тиффани, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Пластиковый стул Нисса в цвете тиффани

13
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Рэйс СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рэйс СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от23 09024
30 090 ₽Оптовая цена

Стул Рэйс СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), синий

10
Фотография товара Стул ПУЛЛ (НА ПРУТКЕ), коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ПУЛЛ (НА ПРУТКЕ), коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Стул ПУЛЛ (НА ПРУТКЕ), коричневый

13

Товар в корзине

Стул барный Бомба черный
Стул барный Бомба черный
от 4 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столик к лежаку Мидоу, пластик, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Столик к лежаку Мидоу, пластик, шоколад

14
  • бежевый
  • белый
  • зеленый
  • темно-коричневый
В наличии 54 шт.
Хит
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, велюр зеленый

41
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный

49
  • красный
  • синий
  • черный
  • зеленый
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
  • серый
  • желтый
  • голубой

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Преимущества пластиковых столов
Преимущества пластиковых столов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.06.2025 Новинки мягких стульев
Новинки мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.04.2026 Мебель из березы
Мебель из березы

Перейдите, чтобы узнать подробности