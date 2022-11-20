Характеристики товара
Описание
Самый популярный барный стул БОМБА непременно придется вам по вкусу и создает в кафе неповторимую атмосферу, Основа барного стула - мощная стальная хромированная опора, которая крепится к надежному основанию в форме плоского диска и гарантирует требуемый уровень устойчивости Плавная форма сидения обеспечит посетителю комфорт.
Сиденье выполнено из высокопрочного ABS-пластика.
Максимальная нагрузка до 100 кг.
Габариты (ШхГхB), мм - 440 х 420 х 660 (880)
Высота посадки, мм - 560 (780)
Глубина сиденья, мм - 290
Ширина сиденья, мм - 330
Размер основания. мм Ø - 385
Максимальная нагрузка, кг - 100
Вес Нетто, кг - 6,00
Объем упаковки (2 шт.), куб. м. - 0,1
Вес Брутто (короб 2 стула), кг - 12,60
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки6 кг