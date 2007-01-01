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Настоящее фото товара Стул Адалия, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Адалия, белый
31 оценка
9 99010
11 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Стул Адалия, белый

Артикул: CH-030-341
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции спинки и сиденья.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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