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Кресло Андреа, красный

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Характеристики товара

Описание

Эргономичная спинка и сиденье из высококачественного пластика ABS, ножки деревянные

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина540 мм
  • Длина630 мм
  • Вес5.5 кг
  • Объем0.04 мл
  • Количество мест1
  • Цветкрасный

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