Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Bell, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Bell, хром
7 оценок
2 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Bell, хром - фото 1Стул Bell, хром - фото 2Стул Bell, хром - фото 3Стул Bell, хром - фото 4Стул Bell, хром - фото 5

Стул Bell, хром

Артикул: CH-069-555
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Bell, серый
Фотография товара Стул Bell, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Shell с мягким сиденьем, черный
Фотография товара Стул Shell с мягким сиденьем, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Идеальное сочетание стиля и функциональности. Пластиковая ракушка обеспечивает комфорт и легкость, а подпружинивающая конструкция добавляет дополнительное удобство. Ножки черного матового цвета придают стулу современный и элегантный вид.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Гиза Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гиза Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стул Гиза Прозрачный, пластиковый

47
Фотография товара Стул Eames DSR оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Eames DSR оранжевый

52
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ

128
Распродажа
Фотография товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от20 39024
26 590 ₽Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)

129
Фотография товара Кресло пластиковое Форта, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Форта, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Форта, белый

31
Распродажа
Фотография товара Кресло Сэдрик, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сэдрик, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49030
12 090 ₽Оптовая цена

Кресло Сэдрик, белое

47
В наличии 37 шт.
Фотография товара Полубарный стул Ронни, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Ронни, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Полубарный стул Ронни, черный

10
В наличии 49 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Hug Go Green, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Hug Go Green, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Hug Go Green, бежевый

11
Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, мятный

6
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Campo, пластик, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Campo, пластик, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 79039
10 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Campo, пластик, зеленый

26
В наличии 43 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый

40
Фотография товара Подушка с завязками на стул, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка с завязками на стул, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
740

Подушка с завязками на стул, светло-серый

48
Настоящее фото товара Столик к лежаку Meadow, пластик, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Столик к лежаку Meadow, пластик, темно-зеленый

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Подушка для лежака Bangalore, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Подушка для лежака Bangalore

12
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий

46
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Flow, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Flow, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для обеденного кресла Flow, темный хаки

5
Настоящее фото товара Стол пластиковый Meadow, квадратный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стол пластиковый Meadow, квадратный, белый

6
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
Фотография товара Чехол 59 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 59, произведённого компанией ChiedoCover
от1 250

Чехол 59

47
Фотография товара Подушка на стул KARET, баклажановый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул KARET, баклажановый, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Подушка на стул KARET, баклажановый

37

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул пластиковый Ares, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ares, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Ares, белый

46
Фотография товара Стул пластиковый Cool, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Cool, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Cool, белый

34
Фотография товара Стул пластиковый барный Bard, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Bard, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Bard, тортора

8
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Apex, металл, хром, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Apex, металл, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стул пластиковый Apex, металл, хром, черный

6
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Dune, розовый, c подушкой, ноги белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, розовый, c подушкой, ноги белые, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый Dune, розовый, c подушкой, ноги белые

5
Фотография товара Стул пластиковый Dune, черный, c подушкой, ноги белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, черный, c подушкой, ноги белые, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул пластиковый Dune, черный, c подушкой, ноги белые

7
Распродажа
Фотография товара Стул RACE SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 09024
30 090 ₽Оптовая цена

Стул RACE SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), желтый

6
Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
20 390
Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ), голубой

9
Фотография товара Стул UNO, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул UNO, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стул UNO, серый, белый

11
В наличии 55 шт.
New
Фотография товара Стул Jin, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jin, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул Jin, черный, белый

11
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стул Bell, хром
Стул Bell, хром
2 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, фисташковый

40
Фотография товара Подушка с завязками на стул, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка с завязками на стул, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
740

Подушка с завязками на стул, светло-серый

48
Настоящее фото товара Столик к лежаку Meadow, пластик, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Столик к лежаку Meadow, пластик, темно-зеленый

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Подушка для лежака Bangalore, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Подушка для лежака Bangalore

12
В наличии 7 шт.

Акции для вас

Новость от 19.05.2022 Подборка уличной мебели
Подборка уличной мебели

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.10.2021 Ковикулы
Ковикулы

Предлагаем вам закупиться банкетными столами и прочными стульями со скидкой

Новость от 26.12.2022 Домашний текстиль. Ковры и паласы
Домашний текстиль. Ковры и паласы

Перейдите, чтобы узнать подробности