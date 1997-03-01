Характеристики товара
Описание
Кресло для отдыха Фронте с тканью батилин от Serge Ferrari изготовлено из атмосферостойкого, защищенного от ультрафиолетового излучения пластика, армированного стекловолокном. Модель выдерживает летние дожди и сильное солнце, что делает ее идеальным дополнением к вашей зоне отдыха на открытом воздухе. Мебель коллекции Фронте идеально подходит для домашнего или коммерческого использования.
Особенности:
изготовлено из высококачественного пластика, упрочненного стекловолокном;
покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани Batyline французской компании Sergе Ferrari;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
возможность штабелирования;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Глубина760 мм
- Вес9 кг
- Материалсталь
- Материал сиденьяпластик
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке16 шт
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки1100 мм
- Глубина упаковки2300 мм
- Объём упаковки1.97 м3
- Вес упаковки165 кг