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Кресло пластиковое Фронте, бежевый

Артикул: CH0C0DC
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло для отдыха Фронте с тканью батилин от Serge Ferrari изготовлено из атмосферостойкого, защищенного от ультрафиолетового излучения пластика, армированного стекловолокном. Модель выдерживает летние дожди и сильное солнце, что делает ее идеальным дополнением к вашей зоне отдыха на открытом воздухе. Мебель коллекции Фронте идеально подходит для домашнего или коммерческого использования.

Особенности:
изготовлено из высококачественного пластика, упрочненного стекловолокном;
покрытие сиденья и спинки выполнено из ткани Batyline французской компании Sergе Ferrari;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
возможность штабелирования;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

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Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Глубина760 мм
  • Вес9 кг
  • Материалсталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке16 шт
  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки1100 мм
  • Глубина упаковки2300 мм
  • Объём упаковки1.97 м3
  • Вес упаковки165 кг

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