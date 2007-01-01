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Настоящее фото товара Стул Калгари бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Калгари бежевый
45 оценок
4 390
Товар в корзине. Перейти
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Стул Калгари бежевый

Артикул: CH-014-700
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота830 мм
  • Материалпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Количество изделий в упаковке: 4
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 25.00
Объем упаковки, м3: 0.553

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота830 мм
  • Материалпластик
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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