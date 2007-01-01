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Настоящее фото товара Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый
47 оценок
8 890
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Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый - фото 1Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый - фото 2Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый - фото 3Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый - фото 4Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый производства ChiedoCover

Стул Виктория Гост, Дымчатый, пластиковый

Артикул: CH-001-468
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина350 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки:1 коробка 105*65*40см, вес 20 кг, в коробке 4 шт., штабелируются.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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