Характеристики товара
Описание
Нагрузка: до 150 кг
Материал: поликарбонат
Основные характеристики
- Цветсерый
Нагрузка: до 150 кг
Материал: поликарбонат
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Подстолье хромированное 1263
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Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
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Педикюрная подставка для ног Соната
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Подвесной светильник Mercurio №3
Парикмахерское кресло Bella
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый