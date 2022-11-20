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Стул пластиковый Maya, зеленый

Артикул: CH-052-730
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного пластика;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
возможность штабелирования до 22 шт. в стопке;

Количество в упаковке: 22 шт.

Объем упаковки: 0.956 м3

Вес брутто: 76 кг

Размер упаковки: 460х920х2260 мм

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес3,25 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияТурция

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