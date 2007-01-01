Характеристики товара
Описание
Изготовлен из высококачественного пластика;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
возможность штабелирования до 22 шт. в стопке;
Количество в упаковке: 22 шт.
Объем упаковки: 0.956 м3
Вес брутто: 76 кг
Размер упаковки: 460х920х2260 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина500 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес3,25 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветзеленый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет