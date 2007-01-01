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Настоящее фото товара Стул пластиковый Maya, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Maya, зеленый
7 оценок
6 690
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Maya, зеленый - фото 1Стул пластиковый Maya, зеленый - фото 2Стул пластиковый Maya, зеленый - фото 3Стул пластиковый Maya, зеленый - фото 4

Стул пластиковый Maya, зеленый

Артикул: CH-052-730
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного пластика;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
возможность штабелирования до 22 шт. в стопке;

Количество в упаковке: 22 шт.

Объем упаковки: 0.956 м3

Вес брутто: 76 кг

Размер упаковки: 460х920х2260 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес3,25 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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