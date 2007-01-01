Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, черный, хром
Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, черный, хром
6 оценок
25 290
Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, черный, хром

Артикул: CH-076-075
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800/900 мм
  • Цветчерный, хромированный
Характеристики товара

Описание

Кресло для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичное и долговечное - нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить).

Эргономичное - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

