Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
56 оценок
3 89034
5 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - фото 1Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - фото 2Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - фото 3Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - фото 4Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - фото 5Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - фото 6Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - фото 7Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - фото 8Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - фото 9Видеообзор стула Самба, чёрный, каркас черный - ChiedoCover - видео 10
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб

Артикул: CH-049-897
56 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, рогожка коричневая, цвет каркаса-серебро
Фотография товара Стул Самба, рогожка коричневая, цвет каркаса-серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, МАКРО 032, подлокотники-лак, цвет каркаса-серебро
Фотография товара Стул Самба, МАКРО 032, подлокотники-лак, цвет каркаса-серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Этот современный стул сочетает в себе элегантный дизайн и комфорт, что делает его идеальным выбором для длительного использования.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. Он универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - обивка в цвете КраснаяКрасная
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - обивка в цвете 22
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - обивка в цвете Тэдди 018 (т.сер.)Тэдди 018 (т.сер.)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса - Покрытие

Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб - каркас в цвете БелыйБелый

Похожие товары

Фотография товара Стул Стэп с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стэп с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена

Стул Стэп с подлокотниками

49
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
Фотография товара Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Кресло Варна на газлифте с двумя подушками, с подлокотниками

43
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань

45
Фотография товара President Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара President Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
49 950
Оптовая цена

President Экокожа Черный

45
В наличии 46 шт.
Фотография товара Madrid Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Madrid Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
41 720
Оптовая цена

Madrid Экокожа Черный

60
В наличии 23 шт.
Фотография товара Садовый стул Surpika черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Садовый стул Surpika черный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690
Оптовая цена

Садовый стул Surpika черный

59
Фотография товара Стул Мехико, розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мехико, розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул Мехико, розовый велюр

46
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), голубой

6
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), белый

13
Фотография товара Стул Хейз 2, темный ясень, тэди5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хейз 2, темный ясень, тэди5, произведённого компанией ChiedoCover
24 290

Стул Хейз 2, темный ясень, тэди5

6
  • Стул Хейз 2, темный ясень, тэди5
  • Стул Хейз 2, дуб нордик
  • Стул Хейз 2, венге, люрэ03
  • Стул Хейз 2, дуб антик, букле БЕЙДЖ

С этим товаром покупают

Фотография товара Коннектор для стульев Самба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коннектор для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
от79

Коннектор для стульев Самба

12
В наличии 7848 шт.

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Афитап от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Афитап, произведённого компанией ChiedoCover
от2 540

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Афитап

46
Фотография товара Кресло пластиковое Элис, хром, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Элис, хром, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Элис, хром, антрацит

45
  • черный
  • серый
  • бежевый
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бали, велюр Джинджер 008, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бали, велюр Джинджер 008, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49029
14 690 ₽

Стул Бали, велюр Джинджер 008, морилка венге

60
Настоящее фото товара Стул Биг черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Биг черный

57
Фотография товара Стул Менеджер черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Стул Менеджер черный

40
Фотография товара Стул Менеджер шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Стул Менеджер шоколад

56
Фотография товара Барный стул САРАГОСА, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Барный стул САРАГОСА, велюр черный

55
В наличии 41 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит, произведённого компанией ChiedoCover
от10 89020
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка графит

51
В наличии 2 шт.
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка желтая

46
В наличии 44 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Мехико, синий велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мехико, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59034
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Мехико, синий велюр

56
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
от 3 890
5 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Коннектор для стульев Самба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коннектор для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
от79

Коннектор для стульев Самба

12
В наличии 7848 шт.

Акции для вас

Новость от 28.02.2025 Пластиковая мебель
Пластиковая мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.06.2025 Новинки мягких стульев
Новинки мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.10.2025 Новые модели мягких стульев
Новые модели мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности