Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина600 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьярогожка
- Цветсерый
Стул Фабрикант, черный каркас
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа
Кресло офисное TopChairs Simple, голубое
Стул-кресло Самба М, белый
Стул-кресло Самба М, желтый
Стул-кресло Самба М, оранжевый
Стул-кресло Самба М, черный
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Лорд
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачный
Стул Джакомо
Стул ученический Ламифорка, регулируемый
Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе
Стул ученический Асташка, регулируемый
Стул ученический Сош, регулируемый
Стул школьный Абзац, нерегулируемый
Стул школьный Абзац, регулируемый
Стул Самба, бежевый, каркас хром