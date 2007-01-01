Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, паук, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, паук, черный, хром
12 оценок
30 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, паук, черный, хром - фото 1Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, паук, черный, хром - фото 2Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, паук, черный, хром - фото 3Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, паук, черный, хром - фото 4Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, паук, черный, хром - фото 5

Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, паук, черный, хром

Артикул: CH-076-086
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800/900 мм
  • Цветчерный, хромированный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Монтана 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба Эконом
Фотография товара Кресло Самба Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичное и долговечное - нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить).

Эргономичное - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800/900 мм
  • Цветчерный, хромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для офиса

Настоящее фото товара Кресло Wind, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Кресло Wind, белый, черный

13
Настоящее фото товара Кресло Wind с закрытыми подлокотниками, паук, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
25 790
Оптовая цена

Кресло Wind с закрытыми подлокотниками, паук, черный, хром

10
Фотография товара Кресло Wind с мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wind с мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена

Кресло Wind с мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, черный

13
Фотография товара Кресло Wind с мягким сиденьем, с пюпитром, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wind с мягким сиденьем, с пюпитром, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
29 890
Оптовая цена

Кресло Wind с мягким сиденьем, с пюпитром, белый, черный

9
Фотография товара Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с пюпитром, паук, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с пюпитром, паук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
41 190
Оптовая цена

Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с пюпитром, паук, черный

5
Фотография товара Кресло Nix, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Nix, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло Nix, серый

7
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Hugo, белый, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo, белый, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Кресло Hugo, белый, с подлокотниками

6
В наличии 27 шт.
Фотография товара Кресло Soul-M, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Soul-M, черный, произведённого компанией ChiedoCover
73 690

Кресло Soul-M, черный

9
В наличии 31 шт.
Фотография товара Кресло Pablo-CF, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Pablo-CF, черный, произведённого компанией ChiedoCover
42 590

Кресло Pablo-CF, черный

6
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло Verdi-SF, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Verdi-SF, серый, произведённого компанией ChiedoCover
23 790

Кресло Verdi-SF, серый

5
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, паук, черный, хром
Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, паук, черный, хром
30 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности