Настоящее фото товара Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с пюпитром, паук, серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с пюпитром, паук, серый, хром
5 оценок
44 490
Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с пюпитром, паук, серый, хром - фото 1Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с пюпитром, паук, серый, хром - фото 2Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с пюпитром, паук, серый, хром - фото 3Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с пюпитром, паук, серый, хром - фото 4Кресло Ревайнд со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с пюпитром, паук, серый, хром - фото 5

Артикул: CH-076-126
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800/900 мм
  • Цветсерый, хромированный
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичное и долговечное - нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить).

Эргономичное - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

44 490
