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Кровать Нова металлическая двухъярусная сборно-разборная - фото 1

Кровать Нова металлическая двухъярусная сборно-разборная

Артикул: CH-067-971
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1010 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки2010 мм
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Вес упаковки42.40 кг

Отзывы

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