Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Болеро, произведённого компанией ChiedoCover
Двухъярусная кровать Болеро
31 оценка
35 590
Товар в корзине. Перейти
Двухъярусная кровать Болеро - фото 1Двухъярусная кровать Болеро - фото 2Двухъярусная кровать Болеро - фото 3

Двухъярусная кровать Болеро

Артикул: CH-006-883
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина2000 мм
  • Высота1580 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кровать лофт Фрайунг
Фотография товара Кровать лофт Фрайунг от компании ChiedoCover.
Следующий Двухъярусная кровать Эссен
Фотография товара Двухъярусная кровать Эссен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Двухъярусная раскладная (возможно использовать как 2 одноярусные) кровать.

Материал: ножки - дерево гевея;

основание, изголовье, изножье - металл.

Усиленная база.

Цвет: дерево - красный дуб,

металл - чёрный.

Размеры: 90х200 см

Габариты и вес упаковок:

1 в 2 уп.

95*205*10 (29 кг) - 1.00 шт.,

32*100*21 (16 кг) - 1.00 шт

Объем: 0,26195

Вес: 45



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина2000 мм
  • Высота1580 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Эссен, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Двухъярусная кровать Эссен

44
Настоящее фото товара Кровать Классика металлическая двухъярусная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Кровать Классика металлическая двухъярусная

5
Настоящее фото товара Кровать Нова металлическая двухъярусная сборно-разборная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Кровать Нова металлическая двухъярусная сборно-разборная

11
Настоящее фото товара Кровать Комфорт металлическая двухъярусная, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Кровать Комфорт металлическая двухъярусная

11
Фотография товара Двухярусная металлическая кровать Екатерина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Двухярусная металлическая кровать Екатерина, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Двухярусная металлическая кровать Екатерина

13

Другие товары из раздела двухъярусные кровати

Фотография товара Кровать Leonela односпальная, двухъярусная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Leonela односпальная, двухъярусная, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290

Кровать Leonela односпальная, двухъярусная

50

Товар в корзине

Двухъярусная кровать Болеро
Двухъярусная кровать Болеро
от 35 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности