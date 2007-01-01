Характеристики товара
Описание
Двухъярусная раскладная (возможно использовать как 2 одноярусные) кровать.
Материал: ножки - дерево гевея;
основание, изголовье, изножье - металл.
Усиленная база.
Цвет: дерево - красный дуб,
металл - чёрный.
Размеры: 90х200 см
Габариты и вес упаковок:
1 в 2 уп.
95*205*10 (29 кг) - 1.00 шт.,
32*100*21 (16 кг) - 1.00 шт
Объем: 0,26195
Вес: 45
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина2000 мм
- Высота1580 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет