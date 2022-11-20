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Стул Такер, бежевый деревянный - фото 1Стул Такер, бежевый деревянный - фото 2Видеообзор стула Такер производства ChiedoCover - видео 3Стул Такер, бежевый деревянный - фото 4Стул Такер, бежевый деревянный - фото 5Стул Такер, бежевый деревянный - фото 6

Стул Такер, бежевый деревянный

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Стул Такер, голубой деревянный

Характеристики товара

Описание

Материал: дерево

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево
  • Цветбежевый

Варианты каркаса

Стул Такер, бежевый деревянный - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Такер, бежевый деревянный - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Такер, бежевый деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Такер, бежевый деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Такер, бежевый деревянный - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Такер, бежевый деревянный - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Такер, бежевый деревянный - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Такер, бежевый деревянный - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Такер, бежевый деревянный - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Такер, бежевый деревянный - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Такер, бежевый деревянный - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Такер, бежевый деревянный - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Такер, бежевый деревянный - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Такер, бежевый деревянный - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Такер, бежевый деревянный - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Такер, бежевый деревянный - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

Стул Такер, бежевый деревянный — выполненные заказы

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