Характеристики товара
Описание
В упаковке 100 штук.
Крышка для чайника «Идзуми» – отлично подойдет для указанного чайника. Она круглая, аккуратной формы, с точными выемками в соответствии с формой проема посуды. Прилегает максимально плотно за счет силикона по краю бортиков. Такая прокладка способствует тому, чтобы содержимое не переливалось и дольше сохранялась температура напитков внутри.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота25 мм
- Диаметр82/63 мм
- Вес0,099 кг
- Материалсиликон, Термостойкое стекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке100 шт