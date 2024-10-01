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Крышка для чайника «Идзуми», термостойкое стекло, силикон, прозрачный - фото 1

Крышка для чайника «Идзуми», термостойкое стекло, силикон, прозрачный

Артикул: CH-064-932
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 100 штук.

Крышка для чайника «Идзуми» – отлично подойдет для указанного чайника. Она круглая, аккуратной формы, с точными выемками в соответствии с формой проема посуды. Прилегает максимально плотно за счет силикона по краю бортиков. Такая прокладка способствует тому, чтобы содержимое не переливалось и дольше сохранялась температура напитков внутри.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Диаметр82/63 мм
  • Вес0,099 кг
  • Материалсиликон, Термостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке100 шт

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