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Крышка для кофейника «Кашуб-хел», 1 л, фарфор, белый - фото 1

Крышка для кофейника «Кашуб-хел», 1 л, фарфор, белый

Артикул: CH-065-243
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 60 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем1 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке60 шт

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