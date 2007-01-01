Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Мармит электрический Aevum, встраиваемый с откидной крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
Мармит электрический Aevum, встраиваемый с откидной крышкой
66 090
Мармит электрический Aevum, встраиваемый с откидной крышкой

Артикул: CH-083-899
Основные характеристики
  • Длина667 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота185 мм
  • Вес14,35 кг
Характеристики товара

Описание

Напряжение, В 220 Мощность, Вт 400 Подогрев без использования воды! Встраиваемый мармит - отличный выбор для заведений общественного питания и отелей, которые стремятся оптимизировать свою работу. Будь то официальное мероприятие или неформальная встреча, безводный мармит с сухим жаром — идеальное решение, сочетающее в себе эффективность и производительность.

НОВЫЙ ВСТАРИВАЕМЫЙ БЕЗВОДНЫЙ МАРМИТ — это большой шаг вперед. В производстве мармитов используется новая технология нагрева, которая позволяет подогревать пищу без поддона для воды. Этот мармит — современное оборудование, которое делает подачу блюд более эффективной и удобной. Вам больше не придется беспокоиться о том, что нужно доливать воду, или бояться, что он выкипит. Теперь мы предлагаем альтернативный вариант, позволяющий встроить подогреватель в столешницу. Более того, его мощность составляет всего 400-476 Вт, что сравнительно мало по сравнению с предыдущими поколениями электрических мармитов. Экономия рабочей силы и энергии означает, что вы сможете сократить расходы. Точное цифровое управление с 3 предустановленными уровнями температуры для простоты использования (54 °C, 76 °C и 88 °C). Усовершенствованный гидравлический шарнир с механизмом плавного и замедленного хода. Корпус и крышка из нержавеющей стали с зеркальной полировкой. Благодаря зеркальной поверхности мармит выглядит очень эстетично Большое стеклянное окошко позволяет видеть то, что лежит внутри не открывая крышку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

  • Объем8,5 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический
  • ФормаПрямоугольная

