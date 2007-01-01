Характеристики товара
Описание
Стеллаж Гейт прозрачное стекло каркас сталь серебро
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина365 мм
- Глубина1200 мм
- Высота1760 мм
- Толщина столешницы11 мм
- Вес42.2 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материалмассив
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки2090 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Вес упаковки47.3 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Габариты упаковки для логистики2090
- Изделия стопируютсяНет