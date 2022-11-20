Характеристики товара
Описание
Стеллаж Гейт внесет особый стильный акцент в пространство современного интерьера. Оригинальная открытая конструкция стального каркаса мгновенно притягивает взгляд и оживляет обстановку. На стеклянных полках можно хранить необходимые, часто используемые вещи, предметы декора создадут дополнительный уют.
Высота стеллажа – 176 см, ширина – 120 см.
Основные характеристики
- Ширина120 мм
- Глубина300 мм
- Высота1760 мм
- Толщина столешницы8 мм
- Вес42.20 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материалмассив
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки2090 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Вес упаковки47.30 кг