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Стеллаж Гейт прозрачное стекло сталь серебро - фото 1 Стеллаж Гейт прозрачное стекло сталь серебро - фото 2 Стеллаж Гейт прозрачное стекло сталь серебро - фото 3 Стеллаж Гейт прозрачное стекло сталь серебро - фото 4 Стеллаж Гейт прозрачное стекло сталь серебро - фото 5

Стеллаж Гейт прозрачное стекло сталь серебро

Артикул: CH-050-264
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стеллаж Гейт внесет особый стильный акцент в пространство современного интерьера. Оригинальная открытая конструкция стального каркаса мгновенно притягивает взгляд и оживляет обстановку. На стеклянных полках можно хранить необходимые, часто используемые вещи, предметы декора создадут дополнительный уют.

Высота стеллажа – 176 см, ширина – 120 см.

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Основные характеристики

  • Ширина120 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота1760 мм
  • Толщина столешницы8 мм
  • Вес42.20 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материалмассив
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки2090 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки47.30 кг
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