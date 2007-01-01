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Настоящее фото товара Стеллаж Гейт прозрачное стекло сталь серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Стеллаж Гейт прозрачное стекло сталь серебро
26 оценок
25 79031
36 990 ₽
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Стеллаж Гейт прозрачное стекло сталь серебро - фото 1Стеллаж Гейт прозрачное стекло сталь серебро - фото 2Стеллаж Гейт прозрачное стекло сталь серебро - фото 3Стеллаж Гейт прозрачное стекло сталь серебро - фото 4Стеллаж Гейт прозрачное стекло сталь серебро - фото 5
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Стеллаж Гейт прозрачное стекло сталь серебро

Артикул: CH-050-264
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина365 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота1760 мм
  • Толщина столешницы11 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стеллаж Гейт прозрачное стекло каркас сталь серебро

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина365 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота1760 мм
  • Толщина столешницы11 мм
  • Вес42.2 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материалмассив
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки2090 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки47.3 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Габариты упаковки для логистики2090
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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