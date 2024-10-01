Характеристики товара
Описание
Элегантный, эргономичный и функциональный минибар лидирующего бренда Cold Vine подойдет для развития гостиничного бизнеса. Так же, данную модель можно как встроить в нишу, так и установить отдельно.
Помимо пищевой продукции, в него можно поместить косметические мази, бальзамы и натуральную косметику, которая требует специальных условий хранения. Данная модель работает при наклонах.
Приоритет минибара MCT-62B – бесшумная работа (0дБ). Устанавливайте минибары Cold Vine в отельных номерах. Эффективная работа и технологичность модели обеспечат спокойный отдых гостям.
Температура, °C: от +16 до +32
Охлаждение: Гибридный
Автоматическая разморозка: Да
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина486 мм
- Глубина506 мм
- Высота595 мм
- Вес17.5 кг
- Объем62 л
- Мощность63 Вт
Параметры упаковки
- Ширина упаковки665 мм
- Высота упаковки535 мм
- Глубина упаковки545 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки19.50 кг