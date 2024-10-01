Товар в корзине. Перейти
Минибар MCT-62B - фото 1Минибар MCT-62B - фото 2Минибар MCT-62B - фото 3Минибар MCT-62B - фото 4

Минибар MCT-62B

Артикул: CH-067-480
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Минибар COLD VINE MCA-62B
Фотография товара Минибар COLD VINE MCA-62B от компании ChiedoCover.
Следующий MCA-50BG
Фотография товара MCA-50BG от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Элегантный, эргономичный и функциональный минибар лидирующего бренда Cold Vine подойдет для развития гостиничного бизнеса. Так же, данную модель можно как встроить в нишу, так и установить отдельно.

Помимо пищевой продукции, в него можно поместить косметические мази, бальзамы и натуральную косметику, которая требует специальных условий хранения. Данная модель работает при наклонах.

Приоритет минибара MCT-62B – бесшумная работа (0дБ). Устанавливайте минибары Cold Vine в отельных номерах. Эффективная работа и технологичность модели обеспечат спокойный отдых гостям.

Температура, °C: от +16 до +32

Охлаждение: Гибридный

Автоматическая разморозка: Да

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина486 мм
  • Глубина506 мм
  • Высота595 мм
  • Вес17.5 кг
  • Объем62 л
  • Мощность63 Вт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки665 мм
  • Высота упаковки535 мм
  • Глубина упаковки545 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки19.50 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

New
Фотография товара Стол пластиковый мини - бар Taibei от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый мини - бар Taibei, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стол пластиковый мини - бар Taibei

7
В наличии 256 шт.

С этим товаром покупают

New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Luna, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Luna

6
New
Фотография товара Сейф SF10-450-200-Drawer от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сейф SF10-450-200-Drawer, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Сейф SF10-450-200-Drawer

7
В наличии 50 шт.
New
Фотография товара Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White), произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White)

14
New
Настоящее фото товара Тележка Marmara для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Тележка Marmara для горничных универсальная

14
New
Фотография товара Сейф Meyvel SF5-430-195 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сейф Meyvel SF5-430-195, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Сейф Meyvel SF5-430-195

12
В наличии 50 шт.
New
Фотография товара Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black), произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Фен для волос настенный Meyvel MF4-1300 (Black)

10
New
Настоящее фото товара Тележка Molln для горничных универсальная из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от24 890
Оптовая цена

Тележка Molln для горничных универсальная из нержавейки

12
New
Фотография товара Сейф Meyvel SF2-430-200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сейф Meyvel SF2-430-200, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Сейф Meyvel SF2-430-200

10
New
Фотография товара Фен для волос настенный Meyvel MF3-1300 (White) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фен для волос настенный Meyvel MF3-1300 (White), произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Фен для волос настенный Meyvel MF3-1300 (White)

6
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара тележка Oaxaca для перевозки чистого белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара тележка Oaxaca для перевозки чистого белья, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

тележка Oaxaca для перевозки чистого белья

11

Другие товары из раздела мини бары для гостиниц

New
Фотография товара Минибар COLD VINE MCA-28BG от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Минибар COLD VINE MCA-28BG, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Минибар COLD VINE MCA-28BG

5
В наличии 80 шт.
New
Фотография товара Минибар COLD VINE MCA-38BG от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Минибар COLD VINE MCA-38BG, произведённого компанией ChiedoCover
20 090

Минибар COLD VINE MCA-38BG

5
В наличии 80 шт.
New
Фотография товара Минибар COLD VINE MCT-40BG от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Минибар COLD VINE MCT-40BG, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Минибар COLD VINE MCT-40BG

14
В наличии 80 шт.
New
Фотография товара Минибар COLD VINE MCA-50B от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Минибар COLD VINE MCA-50B, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Минибар COLD VINE MCA-50B

11
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Минибар MCT-62B
Минибар MCT-62B
21 390
В корзине

С этим товаром покупают

New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Luna, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Luna

6
New
Фотография товара Сейф SF10-450-200-Drawer от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сейф SF10-450-200-Drawer, произведённого компанией ChiedoCover
31 790

Сейф SF10-450-200-Drawer

7
В наличии 50 шт.
New
Фотография товара Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White), произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Фен для волос настенный Meyvel MF1-1300 (White)

14
New
Настоящее фото товара Тележка Marmara для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Тележка Marmara для горничных универсальная

14