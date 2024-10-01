Характеристики товара
Описание
Тележка для сбора грязного белья с мешком на 240л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. При отправке на дальние расстояния для уменьшения объема возможно изготовление разборной модели с болтовым креплением.
Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 240
Максимальная грузоподъемность, кг 80
Масса, кг, не более 12
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 550
высота 950
Размер55х80х95(В)
объем товара (м3)0.35
вес, кг.12
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина800 мм
- Высота950 мм
- Вес12 кг
- Цветсиний