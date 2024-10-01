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Тележка для перевозки и хранения белья Owen - фото 1

Тележка для перевозки и хранения белья Owen

Артикул: CH-015-409
39 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья с мешком на 240л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. При отправке на дальние расстояния для уменьшения объема возможно изготовление разборной модели с болтовым креплением.


Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 240
Максимальная грузоподъемность, кг 80
Масса, кг, не более 12
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 550
высота 950

Размер55х80х95(В)
объем товара (м3)0.35
вес, кг.12

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота950 мм
  • Вес12 кг
  • Цветсиний

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