Характеристики товара
Описание
Сейфы Meyvel подходят для использования в отелях и дома, отличаются высокой степенью безопасности и надёжности, а так же элегантным дизайном и простым в использовании функционалом. В ассортименте сейфов компании Meyvel есть модели с инновационной сенсорной системой, классические модели с электронной системой загрузки информации, а так же встраиваемые мебельные сейфы.
Использование самых последний технологий позволило создать максимально взломостойкий сейф в своём классе - Meyvel SF3-520-200 с корпусом, изготовленным из прочной стали и покрытой специальной износостойкой краской. Внутри расположен удобный коврик, а наличие электронной клавиатуры позволяет сделать управление сейфом максимально комфортным.
Внутренние размеры (ВхШхГ), мм: 195 х 515 х 304
Размер проёма двери (ВxШxГ), мм: 145 х 455
Длина кода: 3-6 цифр
Механический ключ: Да
Внутреннее освещение: Да
Питание: 4 батарейки типа AA по 1, 5 В
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина370 мм
- Высота200 мм
- Объем30.5 л
- Материалсталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки230 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки12.60 кг