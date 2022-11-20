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Мобильная перегородка на колесной опоре Рохас - фото 1Мобильная перегородка на колесной опоре Рохас - фото 2Мобильная перегородка на колесной опоре Рохас - фото 3Мобильная перегородка на колесной опоре Рохас - фото 4Мобильная перегородка на колесной опоре Рохас - фото 5

Мобильная перегородка на колесной опоре Рохас

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Высота1200 мм
  • Вес23 кг

Варианты размеров

Ширина, мм Высота, мм
800
1200
800
1400
800
1600
800
1800
1000
1200
1000
1400
1000
1600
1000
1800
1200
1200
1200
1400
1200
1600
1200
1800
14001200
14001400
14001600
14001800
16001200
16001400
16001600
16001800
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