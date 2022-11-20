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Экран настольный с креплением Арнем

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина270 мм
  • Ширина1200 мм
  • Высота455 мм
  • Вес5 кг

Варианты размеров

Ширина, мм Высота, мм Длина, мм
1200 445 270
1200 525 270
1200 595 270
1200 700 270
1400 445 270
1400 525 270
1400 595 270
1400 700 270
1600 445 270
1600 525 270
1600 595 270
1600 700 270
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