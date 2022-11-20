Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина270 мм
- Ширина1200 мм
- Высота455 мм
- Вес5 кг
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Длина, мм
|1200
|445
|270
|1200
|525
|270
|1200
|595
|270
|1200
|700
|270
|1400
|445
|270
|1400
|525
|270
|1400
|595
|270
|1400
|700
|270
|1600
|445
|270
|1600
|525
|270
|1600
|595
|270
|1600
|700
|270
Кровать Виктория
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