Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Высота1200 мм
- Вес18 кг
|Ширина, мм
|Высота, мм
|800
|1200
|800
|1400
|800
|1600
|800
|1800
|1000
|1200
|1000
|1400
|1000
|1600
|1000
|1800
|1200
|1200
|1200
|1400
|1200
|1600
|1200
|1800
|1400
|1200
|1400
|1400
|1400
|1600
|1400
|1800
|1600
|1200
|1600
|1400
|1600
|1600
|1600
|1800
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